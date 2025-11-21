viernes, 21 de noviembre de 2025

En distintos procedimientos demoran a dos personas por merodeo

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, en la jornada de ayer 20-11-25, momentos en que realizan recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, observaron por Avenida 3 de Abril y calle Catamarca a un joven que se encontraba merodeando, virilizando los domicilios de la zona, ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.

Por tal motivo, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, quien no supo justificar su accionar ni presencia en la zona.

Por otra parte, en inmediaciones de calles Tulio y Los Charrúas, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 5, identificaron y demoraron a otra persona mayor de edad, que se encontraba merodeando y en aparente estado de ebriedad, molestando a transeúntes.

Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.