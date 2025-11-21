En distintos procedimientos demoran a dos personas por merodeo

Efectivos policiales dependientes
del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1, en la jornada de ayer
20-11-25, momentos en que realizan recorridas de prevención de ilícitos e
identificación de personas, observaron por Avenida 3 de Abril y calle Catamarca
a un joven que se encontraba merodeando, virilizando los domicilios de la zona,
ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.
Por tal motivo, a modo de
prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de edad, quien no supo justificar su accionar ni
presencia en la zona.
Por otra parte, en inmediaciones
de calles Tulio y Los Charrúas, personal del Grupo de Respuesta Inmediata
Motorizada N° 5, identificaron y demoraron a otra persona mayor de edad, que se
encontraba merodeando y en aparente estado de ebriedad, molestando a
transeúntes.
Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.