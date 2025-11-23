domingo, 23 de noviembre de 2025

En distintos procedimientos demoran a tres personas, secuestran una moto y una bicicleta de dudosa procedencia

En la jornada del viernes 21-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del -Destacamento San Marcos-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a tres personas, recuperaron una bicicleta y una motocicleta recientemente sustraídas.

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 16:45horas, cuando hallándose por calles Tres Sargentos y Patagonia, fueron alertados por un transeúnte de una persona que merodeaba el lugar y tras realizar recorridas por las inmediaciones, visualizaron e identificaron a un hombre - de 30 años de edad-, quién no supo justificar su accionar, por lo que fue demorado.

De igual forma, alrededor de las 18:15horas, tomaron conocimiento de un hecho delictivo referente a la sustracción de una bicicleta, por lo que de manera inmediata, realizaron un breve rastrillaje en Avenida del IV Centenario y Centeno, lugar donde visualizaron a una persona a bordo de una bicicleta con similares características a la sustraída, procediendo a la identificación del mismo, un hombre - de 21 años de edad- el que no supo justificar la procedencia del mismo, siendo demorado y el rodado secuestrado preventivamente, la cual, siguiendo la línea investigativa posteriormente  resulto ser la denunciada como sustraída.

Por último, fueron alertados por vecinos, que una mujer -mayor de edad- fue víctima de la sustracción de una motocicleta - marca Zanella ZB 110cc.- por calle Chubut al 1600, iniciando de manera inmediata un intenso rastrillaje, logrando por calles Barranqueras y Alto Verde, visualizar a una persona a bordo de una motocicleta, quien intentó darse a la fuga pero rápidamente fue demorado e identificado como un hombre - de 25 años de edad, alias Coco-, procediendo al secuestro del rodado, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el mismo resultó ser el denunciado como sustraído.