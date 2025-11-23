En distintos procedimientos demoran a tres personas, secuestran una moto y una bicicleta de dudosa procedencia

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 16:45horas, cuando hallándose por calles Tres Sargentos
y Patagonia, fueron alertados por un transeúnte de una persona que merodeaba el
lugar y tras realizar recorridas por las inmediaciones, visualizaron e
identificaron a un hombre - de 30 años de edad-, quién no supo justificar su
accionar, por lo que fue demorado.
De igual forma, alrededor de
las 18:15horas, tomaron conocimiento de un hecho delictivo referente a la
sustracción de una bicicleta, por lo que de manera inmediata, realizaron un
breve rastrillaje en Avenida del IV Centenario y Centeno, lugar donde visualizaron
a una persona a bordo de una bicicleta con similares características a la
sustraída, procediendo a la identificación del mismo, un hombre - de 21 años de
edad- el que no supo justificar la procedencia del mismo, siendo demorado y el
rodado secuestrado preventivamente, la cual, siguiendo la línea investigativa
posteriormente resulto ser la denunciada
como sustraída.
Por último, fueron alertados
por vecinos, que una mujer -mayor de edad- fue víctima de la sustracción de una
motocicleta - marca Zanella ZB 110cc.- por calle Chubut al 1600, iniciando de
manera inmediata un intenso rastrillaje, logrando por calles Barranqueras y
Alto Verde, visualizar a una persona a bordo de una motocicleta, quien intentó
darse a la fuga pero rápidamente fue demorado e identificado como un hombre -
de 25 años de edad, alias Coco-, procediendo al secuestro del rodado,
posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el mismo resultó ser
el denunciado como sustraído.