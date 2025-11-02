En distintos procedimientos la Policía recuperó dos bicicletas robadas

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos en
la jornada de ayer 01-11-25, luego de ser alertados sobre el hecho delictivo
–supuesto hurto de bicicleta- y por el cual llevaron adelante tareas
investigativas e intensas recorridas, lo que permitió en zonas del barrio Juan
XIII, observar a un hombre circulando a bordo de un rodado con similares características
a la denunciada como sustraída y quien al notar la presencia policial arroja el
mismo y se da a la fuga, siendo secuestrado y puesto a disposición de la
justicia.
Posteriormente, en horas de la madrugada de hoy 02-11-25, momentos en que
los uniformados realizaban recorridas de prevención en zonas del Barrio Las Tejas,
visualizaron merodeando y a bordo de una bicicleta a un joven a quien
intentaron identificar, pero éste hizo caso omiso a dicha orden y empre su
huida, arrojando el rodado y a los pocos metros sube a una motocicleta de 110
cc que lo aguardaba.
Por ello, procedieron al secuestro preventivo de la bicicleta y tras
realizar las primeras averiguaciones se determinó que la misma habría sido
denunciada como sustraída meses atrás.
En ambos casos, los rodados fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con los tramites de
cada caso.