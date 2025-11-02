domingo, 2 de noviembre de 2025

En distintos procedimientos la Policía recuperó dos bicicletas robadas

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima urbana lograron en distintas circunstancias secuestrar dos bicicletas, las cuales habría sido denunciadas como sustraídas en diferentes oportunidades.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados efectivos en la jornada de ayer 01-11-25, luego de ser alertados sobre el hecho delictivo –supuesto hurto de bicicleta- y por el cual llevaron adelante tareas investigativas e intensas recorridas, lo que permitió en zonas del barrio Juan XIII, observar a un hombre circulando a bordo de un rodado con similares características a la denunciada como sustraída y quien al notar la presencia policial arroja el mismo y se da a la fuga, siendo secuestrado y puesto a disposición de la justicia.

Posteriormente, en horas de la madrugada de hoy 02-11-25, momentos en que los uniformados realizaban recorridas de prevención en zonas del Barrio Las Tejas, visualizaron merodeando y a bordo de una bicicleta a un joven a quien intentaron identificar, pero éste hizo caso omiso a dicha orden y empre su huida, arrojando el rodado y a los pocos metros sube a una motocicleta de 110 cc que lo aguardaba.

Por ello, procedieron al secuestro preventivo de la bicicleta y tras realizar las primeras averiguaciones se determinó que la misma habría sido denunciada como sustraída meses atrás.

En ambos casos, los rodados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con los tramites de cada caso.