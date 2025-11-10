En pleno baile detienen a cuatrero que estaba prófugo

PANCHO CUÉ
Durante un evento social en el predio conocido como “Marieta” en la Primera Sección del Paraje Pancho Cue, personal de la Policía Rural y Ecológica de Alvear identificó entre los asistentes a Mauricio Andrés Piris Da Silva, alias “Tículo”, de 21 años, quien tenía un pedido de captura activo por disposición judicial al estar involucrado en una causa por abigeato hice allá prófugo desde hacía ya unos meses.
El Oficial Sub Ayudante Buera Daniel dio aviso al Fiscal Rural Dr. Martín Leiva, quien ordenó su inmediata detención. se organizó un operativo en el lugar, logrando reducir al sujeto utilizando la mínima fuerza necesaria y sin darle ninguna oportunidad de escapar .
“Tículo” fue trasladado a la Policía Rural quedó a disposición para responder por sus deudas con la justicia.