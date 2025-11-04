En tareas de prevención, la Policía demoró a un hombre por merodeo

En la jornada de ayer 03-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre por merodeo.
El procedimiento fue realizado por calles 2 de abril y Rafaela, donde los
citados efectivos divisaron a un hombre que observaba el interior de los
vehículos estacionados y los patios de los domicilios, siendo demorado e
identificado como – alias Robertito, de 34 años de edad-.
El demorado fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.