En tareas de prevención la Policía secuestró una moto con adulteraciones

En la noche de ayer 20-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, secuestraron una motocicleta con adulteraciones y de dudosa procedencia.
El procedimiento fue
realizado cerca de las 22:00horas, cuando luego de recibir la alerta de que dos
personas a bordo de una motocicleta merodeaban por Avenida Pomar, acudieron de
manera inmediata al lugar, logrando visualizar a los mismos, quienes al notar
la presencia policial huyen hacia las inmediaciones del barrio Pujol,
descendiendo y abandonando el rodado por calle Mar del Plata, procediendo
postreramente al secuestro de una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc.- en la
cual a simple vista se observaba adulterada.
El rodado secuestrado fue
trasladado a la citada dependencia, donde se continuarán con los tramites de
rigor pertinentes al caso.