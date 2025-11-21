viernes, 21 de noviembre de 2025

En tareas de prevención la Policía secuestró una moto con adulteraciones

En la noche de ayer 20-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, secuestraron una motocicleta con adulteraciones y de dudosa procedencia.

El procedimiento fue realizado cerca de las 22:00horas, cuando luego de recibir la alerta de que dos personas a bordo de una motocicleta merodeaban por Avenida Pomar, acudieron de manera inmediata al lugar, logrando visualizar a los mismos, quienes al notar la presencia policial huyen hacia las inmediaciones del barrio Pujol, descendiendo y abandonando el rodado por calle Mar del Plata, procediendo postreramente al secuestro de una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc.- en la cual a simple vista se observaba adulterada.

El rodado secuestrado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuarán con los tramites de rigor pertinentes al caso.