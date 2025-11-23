En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas por merodeo

Por otra parte, momentos más tarde, personal del
G.R.I.M III, fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por
calles Santa Fe e Irigoyen se encontraba un hombre merodeando en cercanías a
las paradas de colectivos, ocasionando intranquilidad a transeúntes, por lo que
fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 19 años de edad.
Asimismo, efectivos del G.R.I.M V, hallándose por
Calles Tulio Mariño y Los Charrúas observaron a un joven merodeando, observando
los domicilios y vehículos estacionado en la vía pública, por lo que, a modo de
prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de edad, quien, además, al momento del procedimiento
intentó darse a la fuga, pero rápidamente fue demorado por los uniformados.
Los demorados, fueron trasladados hasta las
comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias de cada
caso.