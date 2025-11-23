domingo, 23 de noviembre de 2025

En tareas de prevención la Policía demoró a varias personas por merodeo

En la jornada del viernes 21-11-25, efectivos policiales dependientes del G.R.I.M I, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de Avenida 3 de Abril y calle Catamarca identificaron y demoraron a un hombre de 39 años de edad, quien se encontraba merodeando observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, resultando además con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Por otra parte, momentos más tarde, personal del G.R.I.M III, fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Santa Fe e Irigoyen se encontraba un hombre merodeando en cercanías a las paradas de colectivos, ocasionando intranquilidad a transeúntes, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 19 años de edad.

Asimismo, efectivos del G.R.I.M V, hallándose por Calles Tulio Mariño y Los Charrúas observaron a un joven merodeando, observando los domicilios y vehículos estacionado en la vía pública, por lo que, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, quien, además, al momento del procedimiento intentó darse a la fuga, pero rápidamente fue demorado por los uniformados.

Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias de cada caso.