Enviaban en encomiendas 29.900 paquetes de cigarrillos, 90 celulares y 8 kilos de hojas de coca

Ayer, los efectivos de la Sección Vial “Paso de Los Libres” del Escuadrón 7 recibieron oficios judiciales, emitidos por el Juzgado Federal de la ciudad, que autorizaba la apertura de 26 encomiendas, las cuales habían sido incautadas en distintos procedimientos sobre la Ruta Nacional N° 14 donde se registraron vehículos de cargas generales provenientes de Misiones.
Ante la presencia del personal de ARCA y de testigos, los gendarmes abrieron las piezas postales y constataron la existencia de 29.900 atados de cigarrillos de origen extranjero, 90 celulares y 8 kilos de hojas de coca en estado natural.
Se procedió a secuestrar la totalidad de la mercadería, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.