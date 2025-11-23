Esquina: Demoran a un sujeto tras robar una bebida alcohólica

En horas de la noche de ayer 22-11-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito primera de Esquina, tomaron conocimiento sobre un hecho delictivo –supuesto hurto- registrado en un local comercial ubicado por calle Mitre al 690 aproximadamente, donde persona desconocida habría sustraído una botella de bebida alcohólica.
Por el hecho, y tras hallarse realizando las tareas investigativas del
caso, los mencionados efectivos procedieron en zona de costanera de esa
localidad, identificar y demorar a un hombre de 37 años de edad, con similares
características al presunto autor del hecho, quien efectivamente tenía en su
poder una botella de Gin, siendo el mismo denunciado como sustraído.
Continuando con la línea investigativa, se determinó que la persona
demorada seria oriunda de la Provincia de Buenos Aire y tendería antecedentes
delictivos, por lo que fue trasladado hasta la citada comisaria y puesto a
disposición de la justicia, quienes ordenaron la detención del mismo.