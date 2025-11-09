Esquina: Motociclista grave tras un siniestro vial

En horas de la mañana de ayer 08-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, tomaron conocimiento que por calles Santa Rita y Schweizer, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, habrían colisionado una camioneta y una motocicleta.
Según la información inicial, el siniestro se
habría registrado alrededor 11:30 horas y tuvo como protagonistas a una
camioneta -marca Ford, modelo EcoSport- guiado por una mujer -mayor de edad-, y
una motocicleta -marca Brava, modelo Nevada 125c.c- conducido por un hombre
mayor de edad de -apellido Aranda-, quien a raíz de este siniestro fue
auxiliado y trasladado hasta el Hospital Local donde se determinó que
presentaba lesiones de carácter grave.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia con intervención de la unidad fiscal en turno se continúan con los tramites del caso.