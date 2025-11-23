domingo, 23 de noviembre de 2025

Goya: Varios demorados, motos y partes secuestradas en operativos de prevención

En la noche del pasado 19-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Quinta de Goya, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos personas, secuestraron una motocicleta y recuperaron moto partes, presuntamente vinculadas a un hecho delictivo que se investiga.

El procedimiento fue realizado cerca de las 21:00horas, cuando hallándose por Avenida Neustad y Ruta Provincial N° 27 de la citada ciudad, procedieron a identificar a dos hombres - mayores de edad-, quienes circulaban a bordo de una motocicleta - marca Honda wave 110cc.- y en su poder transportaban moto partes, como ser, - horquilla de motocicleta, dos ruedas rodado 18”, amortiguadores, cuadro, motor y un portaequipaje-, no pudiendo justificar la procedencia de los mismos, fueron demorados y las cosas secuestradas, posteriormente y siguiendo la línea investigativa resultó que las mismas habrían resultado presuntamente vinculadas a un hecho delictivo que se investiga.

Los demorados junto a las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.