Goya: Varios demorados, motos y partes secuestradas en operativos de prevención

En la noche del pasado 19-11-25,
efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Quinta de Goya, realizando
recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a
dos personas, secuestraron una motocicleta y recuperaron moto partes,
presuntamente vinculadas a un hecho delictivo que se investiga.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 21:00horas, cuando hallándose por Avenida Neustad y Ruta
Provincial N° 27 de la citada ciudad, procedieron a identificar a dos hombres -
mayores de edad-, quienes circulaban a bordo de una motocicleta - marca Honda
wave 110cc.- y en su poder transportaban moto partes, como ser, - horquilla de
motocicleta, dos ruedas rodado 18”, amortiguadores, cuadro, motor y un
portaequipaje-, no pudiendo justificar la procedencia de los mismos, fueron
demorados y las cosas secuestradas, posteriormente y siguiendo la línea
investigativa resultó que las mismas habrían resultado presuntamente vinculadas
a un hecho delictivo que se investiga.
Los demorados junto a las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.