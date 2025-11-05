Hay tres detenidos y cocaína secuestrada por la muerte de un joven en el B° Paloma de la Paz

En horas de la mañana de hoy 05-11-25, tras arduas tareas investigativas realizadas por distintas áreas de la Policía de Corrientes, en forma conjunta con la Unidad Fiscal de Investigación Judicial en turno, en el marco de la investigación por el presunto homicidio ocurrido en horas de la madrugada de ayer, donde resultara fallecido un joven de apellido Centurión (23), a raíz de un disparo de arma de fuego, y otro joven sufriera lesiones que motivaron su traslado al Hospital Escuela, se llevaron a cabo allanamientos en el barrio Loma Linda de esta ciudad.
En ese contexto, tras diligenciar los oficios judiciales arrojaron resultados positivos, logrando la detención de tres personas mayores de edad, quienes conforme a las primeras diligencias realizadas podrían estar vinculadas con el hecho, siendo uno de ellos el principal sospechoso de la autoría.
Asimismo, en uno de los domicilios hallaron y secuestraron 19 envoltorios tipo bochitas de cocaína, teléfono celular y otras cosas que guardarían relación con la causa que se investiga.
Cabe mencionar que las investigaciones continúan con el objetivo de lograr la detención de otro de los presuntos implicados, como así también determinar con precisión las circunstancias y pormenores del hecho.