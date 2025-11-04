martes, 4 de noviembre de 2025

Itatí: La Policía secuestró 127 kg. de marihuana a orillas del Río Paraná

En horas de la noche de ayer, alrededor de las 22:00 horas, efectivos policiales de la división drogas peligrosas de Ensenada Grande cuando realizaban recorridas de prevención en el Barrio 9 de Julio -al fondo, zona de cañada- procedieron al secuestro de un importante cargamento de marihuana.
El procedimiento se concretó cuando, al llegar al lugar, varias personas desconocidas emprendieron la huida al advertir la presencia policial, dejando abandonadas sobre el agua, a orillas del río Paraná, cinco bolsas de arpillera.
Al verificar su contenido, se constató que las mismas contenían un total de 201 ladrillos o panes de marihuana, con un peso total de 127 kilogramos con 335 gramos, cuyo aforo asciende aproximadamente a 425 millones de pesos.
En el lugar contaron con la colaboración del G.T.O. de la U.R.I. San Luis del Palmar, en tanto, se puso en conocimiento de las autoridades judiciales en turno y procedieron a las diligencias correspondientes.