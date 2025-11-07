viernes, 7 de noviembre de 2025

Itatí: Recuperan equipos de pesca recientemente sustraídos

Antes de ayer 05-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados por un hombre de la sustracción de equipos de pesca, finalmente y en un rápido despliegue, lograron hallar y recuperar estos elementos.

El procedimiento lo realizaron, en horas de la noche, cuando un hombre informó que encontrándose pescando en la costa del rio Paraná en el Barrio Ibiráy de la localidad de Itatí, en un momento se percató de la faltante de parte de su equipo de pesca.

Ante tal circunstancia y de forma inmediata, se dispuso un operativo y rastrillaje en cercanías al lugar del hecho, logrando en la costa del rio, próximo al Barrio Ibiray,  observan un sujeto que aparentemente estaba pescando, quien al notar la presencia policial, emprende su huida hacia una zona de montes existentes en los alrededores, perdiéndose de la vista del personal Policial, pero arrojando unos artículos de pesca, los cuales se determinó que se trataría de los objetos denunciados como sustraídos, por lo que se procedió al secuestro preventivo de los mismos, tratándose dos cañas con su correspondiente reel -marca Spinit- y una caja de pesca.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo posteriormente exhibidos y reconocidos por el damnificado, procediendo a la entrega de los artículos de pesca a su propietario.