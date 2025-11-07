Itatí: Recuperan equipos de pesca recientemente sustraídos

El procedimiento lo realizaron, en horas de la
noche, cuando un hombre informó que encontrándose pescando en la costa del rio
Paraná en el Barrio Ibiráy de la localidad de Itatí, en un momento se percató
de la faltante de parte de su equipo de pesca.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata, se
dispuso un operativo y rastrillaje en cercanías al lugar del hecho, logrando en
la costa del rio, próximo al Barrio Ibiray,
observan un sujeto que aparentemente estaba pescando, quien al notar la
presencia policial, emprende su huida hacia una zona de montes existentes en
los alrededores, perdiéndose de la vista del personal Policial, pero arrojando
unos artículos de pesca, los cuales se determinó que se trataría de los objetos
denunciados como sustraídos, por lo que se procedió al secuestro preventivo de
los mismos, tratándose dos cañas con su correspondiente reel -marca Spinit- y
una caja de pesca.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo posteriormente exhibidos y reconocidos por el damnificado, procediendo a la entrega de los artículos de pesca a su propietario.