Ituzaingó: Pescaban ilegalmente en una reserva y fueron demorados por la Policía

Este sábado por la tarde, siete hombres —cuatro paraguayos y tres argentinos— terminaron demorados tras ser sorprendidos pescando en plena Reserva Natural "La Mosca", una zona protegida dentro del área de influencia de la represa Yacyretá.
Personal de la Policía Rural y ecológica de Ituzaingó , a cargo del Oficial Subayudante Monzón y su equipo, patrullaba la zona rural cuando notaron huellas de motos que se internaban campo adentro. Siguiendo el rastro a pie, llegaron hasta la costa del Paraná y encontraron dos campamentos ilegales. En el primero había cuatro paraguayos con tres motos. En el segundo, a unos 300 metros, otros tres argentinos, todos oriundos de Misiones.
Los siete fueron trasladados a la base policial con la colaboración del G.T.O. y de la Comisaría Segunda Se les iniciaron actuaciones por violar la Ley Provincial N°4736, que prohíbe expresamente la caza y la pesca en áreas naturales protegidas.