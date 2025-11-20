La Policía de Corrientes rindió honores a Santa Cecilia

En ese marco, en la mañana de hoy, en las
instalaciones de dicha división se llevó a cabo una misa en acción de gracias, y
posterior a ello, una invocación evangélica, haciendo mención que en la
actualidad la misma se halla bajo la dirección del suboficial mayor Jorge
López, y en su figura, se recuerda además a quienes dirigieron la Banda desde
sus inicios.
De la ceremonia participaron, el Subsecretario de Seguridad, Crio. Gral. ® Osvaldo de los Santos
García; el Subjefe de Policía Comisario General Walter Dario Aceval y
Directores Generales integrantes de la Plana Mayor Policial, integrantes de la
división, personal en situación de retiro e
invitados especiales.
Para finalizar, se realizó una entrega de testimonios recordatorios al personal que presta servicio en esa división y han llegado a la última jerarquía de suboficial mayor; A su vez, el subsecretario de seguridad se dirigió a los presentes, resaltando y destacando la importancia de la labor social e institucional que realizan en la sociedad.