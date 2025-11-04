La Policía de Corrientes recuperó un automóvil robado en Bs. As.

En horas de la mañana de hoy 04-11-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebato, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención, por inmediaciones de calle Mariano Moreno al 1300 aproximadamente, observaron a un automóvil –marca Peugeot 408-estacionado en la vía pública, el cual a simpe vista su chapa patenten seria apócrifa.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
llevaron adelante las primeras averiguaciones al respecto, lo que permitió
visualizar que el número del dominio no coincidía con el grabado del cristal
del mismo; así también, continuando con la línea investigativa se pudo
determinar que el rodado en cuestión poseía pedido de secuestro por parte de
las autoridades de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires por supuesto
robo registrado en esa ciudad.
Al respecto, el vehículo secuestrado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria Tercera urbana,
donde se llevan a cabo las diligencias y tramites correspondiente.