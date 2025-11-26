miércoles, 26 de noviembre de 2025

La Policía demoró a cuatro personas en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer 25-11-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a cuatro personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos lo realizaron, personal del –G.R.I.M. II-, cerca de las 23.00 horas, cuando en inmediaciones de Av. Maipú y Punta Mogotes, divisaron a una mujer que se encontraba conduciendo una motocicleta -marca honda wave- haciéndolo de manera peligrosa, sin casco reglamentario tanto la conductora como la acompañante, poniendo en riesgo su vida como la de terceros, por lo que al solicitarle que detenga su marcha, y las documentaciones que acredita su propiedad, la misma no poseía.

Cabe señalar que la mujer se mostraba hostil, tal es así, que se hace presente personal de tránsito municipal quienes proceden a realizar sus labores específicas, en tanto la mujer fue demorado y trasladada a la comisaria jurisdiccional, a fin de proseguir con los tramites que corresponden.

De igual forma, cerca de las 23.30horas, personal del -GRIM IV-, observaron y demoraron en inmediaciones de calle José Ingeniero entre Rio tercero y Esnaola, a dos hombres –mayores de edad- que circulaban a bordo de una motocicleta –marca Honda XR 150c.c.- que se encontraban merodeando por la zona, quienes al advertir la presencia policial intentaron evitarlos, sin embargo fueron igualmente alcanzados y demorados, quienes no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar, además ambos contarían con antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.