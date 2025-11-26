La Policía demoró a cuatro personas en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer
25-11-25, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada, en
momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a cuatro
personas en diferentes procedimientos.
El primero de los procedimientos
lo realizaron, personal del –G.R.I.M. II-, cerca de las 23.00 horas, cuando en
inmediaciones de Av. Maipú y Punta Mogotes, divisaron a una mujer que se
encontraba conduciendo una motocicleta -marca honda wave- haciéndolo de manera
peligrosa, sin casco reglamentario tanto la conductora como la acompañante,
poniendo en riesgo su vida como la de terceros, por lo que al solicitarle que
detenga su marcha, y las documentaciones que acredita su propiedad, la misma no
poseía.
Cabe señalar que la mujer se
mostraba hostil, tal es así, que se hace presente personal de tránsito
municipal quienes proceden a realizar sus labores específicas, en tanto la
mujer fue demorado y trasladada a la comisaria jurisdiccional, a fin de proseguir
con los tramites que corresponden.
De igual forma, cerca de las
23.30horas, personal del -GRIM IV-, observaron y demoraron en inmediaciones de
calle José Ingeniero entre Rio tercero y Esnaola, a dos hombres –mayores de
edad- que circulaban a bordo de una motocicleta –marca Honda XR 150c.c.- que se
encontraban merodeando por la zona, quienes al advertir la presencia policial
intentaron evitarlos, sin embargo fueron igualmente alcanzados y demorados,
quienes no pudieron justificar su accionar ni presencia en el lugar, además
ambos contarían con antecedentes policiales.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.