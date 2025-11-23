La Policía demoró a dos personas por realizar maniobras peligrosas en una moto

Efectivos policiales dependientes
del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, en la jornada de ayer
21-11-25, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de
ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de
calles Quinquela Martin y Gallardo observaron a dos jóvenes a bordo de una
motocicleta de 110cc, circulando a alta velocidad y realizando maniobras
peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros.
Por tal motivo, de forma
inmediata, los mencionados efectivos procedieron a detener la marca de los
mismo, siendo identificados como un mayor de 31 años de edad y otro de 33, alas
“tata”, ambos con antecedentes delictivos.
Asimismo, se secuestró la
motocicleta en la que circulaban –marca Zanella ZB-, junto con los demorados
fueron trasladados hasta la comisaría 16ta por razones de jurisdicción.