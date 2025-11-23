domingo, 23 de noviembre de 2025

La Policía demoró a dos personas por realizar maniobras peligrosas en una moto

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, en la jornada de ayer 21-11-25, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de calles Quinquela Martin y Gallardo observaron a dos jóvenes a bordo de una motocicleta de 110cc, circulando a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros.

Por tal motivo, de forma inmediata, los mencionados efectivos procedieron a detener la marca de los mismo, siendo identificados como un mayor de 31 años de edad y otro de 33, alas “tata”, ambos con antecedentes delictivos.

Asimismo, se secuestró la motocicleta en la que circulaban –marca Zanella ZB-, junto con los demorados fueron trasladados hasta la comisaría 16ta por razones de jurisdicción.