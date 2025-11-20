La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizó
personal de la patrulla motorizada, cerca de las 14.30horas, en inmediaciones
de calles Pellegrini y España, lugar donde acuden en colaboración de un hombre,
el cual tenía demorado a un joven –mayor de edad-, quien presuntamente minutos
antes habría intentado sustraer un teléfono celular.
El otro procedimiento lo realizaron cerca de las
19.30horas, cuando en inmediaciones de calle Braille entre Las Piedras y Pasaje
Brian, demoraron a dos personas –mayores de edad-, quienes se encontraban
merodeando y al momento de ser identificados, los mismos no contaban con su
identificación personal y tras las primeras averiguaciones, resultó que los
mismos registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría
jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites de cada caso.