jueves, 20 de noviembre de 2025

La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

En la tarde de ayer 19-11-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres personas en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos lo realizó personal de la patrulla motorizada, cerca de las 14.30horas, en inmediaciones de calles Pellegrini y España, lugar donde acuden en colaboración de un hombre, el cual tenía demorado a un joven –mayor de edad-, quien presuntamente minutos antes habría intentado sustraer un teléfono celular.

El otro procedimiento lo realizaron cerca de las 19.30horas, cuando en inmediaciones de calle Braille entre Las Piedras y Pasaje Brian, demoraron a dos personas –mayores de edad-, quienes se encontraban merodeando y al momento de ser identificados, los mismos no contaban con su identificación personal y tras las primeras averiguaciones, resultó que los mismos registraban antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites de cada caso.