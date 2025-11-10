La Policía demoró a un hombre que sería el presunto autor de un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Novena Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la demora del presunto autor.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento en que una mujer habría sufrido el accionar
delictivo por parte de un hombre, es por ello, que de forma inmediata iniciaron
un intenso trabajo de investigación, con la valiosa colaboración del Comando
Patrulla y el GRIM 5, posibilitó en inmediaciones de calles Santa Rosa y
General Paz, identificar localizar y demorar al presunto autor, un hombre de 36
años de edad.
El demorado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.