lunes, 10 de noviembre de 2025

La Policía demoró a un hombre que sería el presunto autor de un hecho delictivo

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Novena Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron la demora del presunto autor.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento en que una mujer habría sufrido el accionar delictivo por parte de un hombre, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con la valiosa colaboración del Comando Patrulla y el GRIM 5, posibilitó en inmediaciones de calles Santa Rosa y General Paz, identificar localizar y demorar al presunto autor, un hombre de 36 años de edad.

El demorado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.