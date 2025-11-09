La Policía demoró a un hombre y recuperó elementos recientemente sustraídos

En horas de la madrugada de ayer, alrededor de las 02:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría Tercera Urbana, con la valiosa colaboración del personal de Comando Patrulla y G.R.I.M N°3, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones de calles Paraguay y Bolívar, una persona aparentemente habría violentado la ventanilla trasera de un vehículo estacionado en el lugar y sustraído varios elementos.
Por tal motivo, de manera inmediata, los
mencionados policial se dirigieron al lugar donde tras un rastrillaje en la
zona, logran identificar y demorar a una persona con las características
similares a las brindadas por el sistema, tratándose de un hombre de 40 años de
edad, quien tenía en su poder una campera, una mochila infantil y un short
entre otros, elementos que coincidían con lo sustraído recientemente.
Al respecto, el demorado juntos a lo recupero fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se llevan adelante las diligencias del caso.