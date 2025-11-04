martes, 4 de noviembre de 2025

La Policía demoró a un hombre y secuestró un automóvil utilizado para un robo

El domingo 02-11-25, efectivos policiales de la Comisaría tercera urbana, tras un rápido despliegue y con la cooperación del sistema integral de seguridad 911, lograron localizar y demoraron a un hombre y secuestrar un automóvil, que estaría presuntamente relaciones con un hecho delictivo perpetrado recientemente.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de calles Gutenberg y General Paz, donde habrían sustraído una rueda de auxilio de una camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, que se encontraba estacionado.

En ese marco, tras un rápido despliegue lograron localizar al presunto autor, un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de un automóvil -marca Volskwagen-, y conforme a las primeras averiguaciones contaría con amplios antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El sujeto junto a lo secuestrado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.