La Policía demoró a un hombre y secuestró un automóvil utilizado para un robo

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar
conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de calles
Gutenberg y General Paz, donde habrían sustraído una rueda de auxilio de una
camioneta -marca Toyota modelo Hilux-, que se encontraba estacionado.
En ese marco, tras un rápido despliegue lograron localizar al presunto
autor, un hombre mayor de edad, quien circulaba a bordo de un automóvil -marca
Volskwagen-, y conforme a las primeras averiguaciones contaría con amplios
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El sujeto junto a lo secuestrado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.