martes, 4 de noviembre de 2025

La Policía implementará un dispositivo especial de seguridad en jurisdicción de las Unidades Regionales III, IV y V

“OPERACIÓN FRONTERAS/DIVISAS SEGURAS – OPERACIONES SIMULTÁNEAS 2025”

En el marco de la coordinación internacional entre fuerzas de seguridad de los países Brasil, Uruguay y Argentina, la Policía de Corrientes lleva adelante un Dispositivo Especial de Seguridad “Operación Fronteras/Divisas Seguras – Operaciones Simultáneas 2025”, que se desarrollará entre los días 4 y 12 de noviembre de 2025, conforme a lo establecido en el Plan Operacional JP N°24/25.

El operativo tendrá como objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, bajo la supervisión del Comando Superior Policial y de las Unidades Regionales III (Curuzú Cuatiá), IV (Paso de los Libres) y V (Santo Tomé).

Participaran activamente dependencias pertenecientes a la Dirección General de Coordinación e Interior, Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, Dirección General de Seguridad Vial y Dirección General de Grupos Especiales, además del personal de la División Científica y Pericias.

Durante el desarrollo del dispositivo, se implementarán operativos terrestres coordinados sobre la Ruta Nacional N°14 y la Ruta Provincial N°94, abarcando más de 400 kilómetros dentro del territorio provincial, desde la localidad de Mocoretá hasta el límite con la provincia de Misiones, garantizando la cobertura preventiva en las principales vías de acceso y tránsito fronterizo.

Asimismo, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Cabe destacar que las acciones se desarrollaran con profesionalismo, responsabilidad y compromiso del personal policial interviniente en el cumplimiento de las misiones asignadas.