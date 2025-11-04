La Policía implementará un dispositivo especial de seguridad en jurisdicción de las Unidades Regionales III, IV y V

“OPERACIÓN FRONTERAS/DIVISAS SEGURAS – OPERACIONES SIMULTÁNEAS 2025”
El operativo tendrá como objetivo principal
garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la
prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos
y materiales, bajo la supervisión del Comando Superior Policial y de las Unidades
Regionales III (Curuzú Cuatiá), IV (Paso de los Libres) y V (Santo Tomé).
Participaran activamente dependencias
pertenecientes a la Dirección General de Coordinación e Interior, Dirección
General de Seguridad Rural y Ecológica, Dirección General de Seguridad Vial y
Dirección General de Grupos Especiales, además del personal de la División
Científica y Pericias.
Durante el desarrollo del dispositivo, se
implementarán operativos terrestres coordinados sobre la Ruta Nacional N°14 y
la Ruta Provincial N°94, abarcando más de 400 kilómetros dentro del territorio
provincial, desde la localidad de Mocoretá hasta el límite con la provincia de
Misiones, garantizando la cobertura preventiva en las principales vías de
acceso y tránsito fronterizo.
Asimismo, se establecerá un corredor sanitario,
con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin
de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un
traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Cabe destacar que las acciones se desarrollaran
con profesionalismo, responsabilidad y compromiso del personal policial
interviniente en el cumplimiento de las misiones asignadas.