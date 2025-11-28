Colonia Liebig: La Policía pondrá en marcha un operativo especial por las Fiestas en Honor a Santa Catalina

El operativo tendrá como
objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad
vial y la prevención del delito, mediante la distribución estratégica de
recursos humanos y materiales, se efectuarán recorridas preventivas, controles
de motocicletas y vehículos, y se reforzará la presencia policial en los
lugares de concentración y vías de acceso, a fin de preservar la tranquilidad a
los asistentes, familiares y público en general.
Asimismo, se establecerá un
corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el
operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros
asistenciales.
Por tal motivo, se solicita la colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen de las distintas actividades, y que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.