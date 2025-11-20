La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad para la Pesca del Surubí en Ituzaingó

Este Plan de Seguridad, se implementará antes,
durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, a fin de brindar seguridad,
basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para
evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así
también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la
intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total
normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores,
otras fuerzas de seguridad y autoridades
municipales, entre otras.
Teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas
que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles
policiales y los distintos accesos, se advierta a los transportistas y
conductores, sobre esta Fiesta que se desarrolla en la localidad de Ituzaingó,
para que tomen las precauciones del caso.
Asimismo, el Personal Policial, informará del
evento a los conductores que circulen por la zona y regulará la velocidad de
los vehículos, haciendo hincapié sobre los de mayor porte (camiones; colectivos
de larga distancia, etc.)
Igualmente, las demás áreas y Comisarias de
Distritos, dependientes de la Unidad Regional VIº de Ituzaingó, acentuaran sus
labores de prevención y seguridad integral en las distintas zonas que componen
su jurisdicción administrativa.
De igual manera, a través de la Dirección General
de Seguridad Vial, las diferentes Unidades Especiales de Seguridad Vial,
implementaran controles viales y de información, en las distintas rutas tanto
nacionales como provinciales, haciéndolo especialmente en los accesos a la
ciudad de Ituzaingó.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.
INFORMACION UTIL
SEGURIDAD VIAL
Los automovilistas, deberán circular con
prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por
el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer
las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce
(Ley Nac. 24.449)
- Los rodados deberán poseer las condiciones
óptimas de seguridad y transitabilidad.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para
todos los ocupantes del vehículo.
- No exceder las velocidades permitidas.
- Uso obligatorio de las luces bajas en forma
permanente.
- Respetar las señalizaciones y mantener la
distancia de frenado en ruta.
- A los motociclistas se les exigirá, además de
las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor
como el acompañante.
- Los menores de diez años deben viajar en los
asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,
- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.