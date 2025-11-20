jueves, 20 de noviembre de 2025

La Policía pone en marcha un operativo especial de seguridad para la Pesca del Surubí en Ituzaingó

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VI° Ituzaingó; con la cooperación de la Dirección General de Seguridad Vial, la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica y la Dirección Gral. de Grupos especiales, Dirección General de Lucha contra el fuego, y con la estrecha colaboración de la Municipalidad de Ituzaingó; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, con motivo del CONCURSO INTEGRAL DE PESCA DEL SURUBI CON DEVOLUCIÓN EDICION XXVI°  A LLEVARSE A CABO ENTRE LOS DIAS  20 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025,  en la ciudad de Ituzaingó-Ctes., y donde se prevé una masiva concurrencia de público.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades  previstas, a fin de brindar seguridad, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras fuerzas de seguridad  y autoridades municipales, entre otras.

Teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos, se advierta a los transportistas y conductores, sobre esta Fiesta que se desarrolla en la localidad de Ituzaingó, para que tomen las precauciones del caso.

Asimismo, el Personal Policial, informará del evento a los conductores que circulen por la zona y regulará la velocidad de los vehículos, haciendo hincapié sobre los de mayor porte (camiones; colectivos de larga distancia, etc.)

Igualmente, las demás áreas y Comisarias de Distritos, dependientes de la Unidad Regional VIº de Ituzaingó, acentuaran sus labores de prevención y seguridad integral en las distintas zonas que componen su jurisdicción administrativa.

De igual manera, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, las diferentes Unidades Especiales de Seguridad Vial, implementaran controles viales y de información, en las distintas rutas tanto nacionales como provinciales, haciéndolo especialmente en los accesos a la ciudad de Ituzaingó.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, extremar las medidas de seguridad, a efectos de evitar accidentes y caos vehicular.

INFORMACION UTIL

SEGURIDAD VIAL

Los automovilistas, deberán circular con prudencia, respetando las normas de tránsito, las indicaciones realizadas por el personal policial a través de los distintos puestos fijos y móviles, poseer las documentaciones que correspondan a la persona y al vehículo que conduce (Ley Nac. 24.449)

- Los rodados deberán poseer las condiciones óptimas de seguridad y transitabilidad.

- Uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo.

- No exceder las velocidades permitidas.

- Uso obligatorio de las luces bajas en forma permanente.

- Respetar las señalizaciones y mantener la distancia de frenado en ruta.

- A los motociclistas se les exigirá, además de las documentaciones correspondientes, el uso del casco tanto para el conductor como el acompañante.

- Los menores de diez años deben viajar en los asientos traseros y con los cinturones de seguridad colocados,

- Los bebés deberán viajar con el Sistema de Retención Infantil (SRI), conforme la legislación vigente.