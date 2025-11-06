La Policía recuperó un teléfono celular denunciado como sustraído

En horas de la noche de ayer 05-11-25, personal policial dependiente de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, mientras se hallaban de recorrida preventiva y tras ser alertados por el Sistema de Emergencias 911, sobre el hallazgo de un teléfono celular en inmediaciones de calle Linier y 486 de esta ciudad.
Al constituirse en
el lugar, los efectivos constataron que una persona había divisado el aparato
entre las ramas de un árbol situado en la esquina mencionada.
En virtud de ello, se procedió al secuestro preventivo de un teléfono celular -marca iPhone-, el cual fue trasladado a la dependencia policial correspondiente a fin de continuar con las diligencias judiciales de rigor.