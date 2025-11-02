La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésimo Primera urbana fueron alertados en la jornada de hoy 02-11-25 sobre un hecho delictivo registrado por inmediaciones de calles Tacuarí y Cartagena, donde un hombre fue víctima de la sustracción de su bicicleta –marca Sunny rodado 29-.
Por ello, de forma inmediata los uniformados
dieron inicio a tareas investigativas, logrando de esta manera en cercanías de
la zona observar a un sujeto a bordo de una bicicleta con similares
características a la denunciada como sustraída y quien al notar la presencia
policial emprende su huida, arrojando dicho rodado en la vía pública, por lo
que fue secuestrada bajo las formalidades legales.
Al respecto, el rodado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites del caso.