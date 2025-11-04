martes, 4 de noviembre de 2025

La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Intervención Rápida, en la jornada de ayer 03-11-25, momentos que se encontraban de recorrida tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente un sujeto habría sustraído una bicicleta por calles Suipacha y General Paz.

Por tal motivo, con la premuera del caso los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje por la zona, lograron divisar a una persona a bordo de una bicicleta con las características similares a las brindadas por el Sistema, por lo que procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una bicicleta marca Dvertech rodado 29-, de la cual no supo justificar su propiedad ni procedencia por ello se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes y se aprehendió a este hombre, ya que según las primeras averiguaciones se trataría de la recientemente sustraída.

Al respecto, el aprehendido y el rodado fueron trasladados hasta la Comisaria Segunda Urbana y puestos a disposición de la Justicia, llevándose a delante las diligencias de rigor.