La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

Por tal motivo, con la premuera del caso los mencionados efectivos se
dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje por la zona, lograron
divisar a una persona a bordo de una bicicleta con las características
similares a las brindadas por el Sistema, por lo que procedieron a la
identificación de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una
bicicleta marca Dvertech rodado 29-, de la cual no supo justificar su propiedad
ni procedencia por ello se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes
y se aprehendió a este hombre, ya que según las primeras averiguaciones se
trataría de la recientemente sustraída.
Al respecto, el aprehendido y el rodado fueron trasladados hasta la
Comisaria Segunda Urbana y puestos a disposición de la Justicia, llevándose a
delante las diligencias de rigor.