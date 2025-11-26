miércoles, 26 de noviembre de 2025

La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En horas de la madrugada de hoy 26-11-25, efectivos policiales de la Comisaría Décimo séptima urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta, en un rápido accionar y despliegue lograron localizar al rodado cuando aparentemente estaba siendo desarmada, y aprehendieron a un sujeto.

El ilícito se habría perpetrado en un domicilio ubicado en las 250 viviendas del Barrio Molina Punta, lugar de donde habrían sustraído una motocicleta –marca Honda XR 250c.c.- que se encontraba estacionada en el patio del inmueble.

Ante tal circunstancia se inició un importante despliegue, en ese marco a las pocas horas reciben un alerta por parte del sistema de seguridad 911, que en inmediaciones de calle 37 se encontraban unos sujetos intentando desarmar un rodado, tal es así que se dirigen de inmediato al lugar, logrando la aprehensión de uno de ellos, un sujeto de alias “chuki” –mayor de edad- y el secuestro de una motocicleta –marca Honda XR 250c.c.- la cual se trataría de la sustraída recientemente.

El aprehendido y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.