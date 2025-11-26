La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

El
ilícito se habría perpetrado en un domicilio ubicado en las 250 viviendas del
Barrio Molina Punta, lugar de donde habrían sustraído una motocicleta –marca
Honda XR 250c.c.- que se encontraba estacionada en el patio del inmueble.
Ante tal
circunstancia se inició un importante despliegue, en ese marco a las pocas
horas reciben un alerta por parte del sistema de seguridad 911, que en
inmediaciones de calle 37 se encontraban unos sujetos intentando desarmar un
rodado, tal es así que se dirigen de inmediato al lugar, logrando la
aprehensión de uno de ellos, un sujeto de alias “chuki” –mayor de edad- y el
secuestro de una motocicleta –marca Honda XR 250c.c.- la cual se trataría de la
sustraída recientemente.
El aprehendido y la motocicleta recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.