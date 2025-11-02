La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas del mediodia de ayer 01-11-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos en forma conjunta con el Destacamento San Marcos, lograron en zonas del barrio San Antonio Este recuperar una motocicleta –marca Honda Wave- denunciada como sustraida dias atras.
El procedimiento,lo concretaron
luego de llevar adelante un intenso y efectivo trabajo investigativo, lo que
permitio determinar que dicho rodado se encontraba circulando por Pje. Solari y
Ex Via con dos jovenes mayores de edad como ocupantes, quienes al notar la
presencia de los efectivos emprendieron su huida, arrojando la motocicleta en
la via publica, la cual fue rapidamente secuestrada.
El rodado secuestrado, fue puesto a disposicion de la justicia y trasladado hasta la comisaria Segunda, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.