Tras persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana del viernes 21-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta con adulteraciones.
El procedimiento fue realizado cerca de las 08:00horas,
cuando realizando sus labores específicas por calle Amado Bonpland,
visualizaron a dos personas a bordo de una motocicleta y al intentar proceder a
su identificación, los mismos huyen de la zona hacia pasaje S/N entre calles
Chacabuco y Amado Bonpland, lugar donde abandonan en la vía pública el rodado y
huyen a pie hacia las inmediaciones del barrio, procediendo posteriormente al
secuestro preventivo de una motocicleta - marca Honda wave 110cc.-, la cual a
simple vista se observaba adulterada en la zona de la llave de ignición y la
apertura del baúl.
El rodado secuestrado fue trasladado a la Comisaría Décimo Tercera Urbana, donde se continuaron con los trámites pertinentes al caso.