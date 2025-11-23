domingo, 23 de noviembre de 2025

Tras persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana del viernes 21-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta con adulteraciones.

El procedimiento fue realizado cerca de las 08:00horas, cuando realizando sus labores específicas por calle Amado Bonpland, visualizaron a dos personas a bordo de una motocicleta y al intentar proceder a su identificación, los mismos huyen de la zona hacia pasaje S/N entre calles Chacabuco y Amado Bonpland, lugar donde abandonan en la vía pública el rodado y huyen a pie hacia las inmediaciones del barrio, procediendo posteriormente al secuestro preventivo de una motocicleta - marca Honda wave 110cc.-, la cual a simple vista se observaba adulterada en la zona de la llave de ignición y la apertura del baúl.

El rodado secuestrado fue trasladado a la Comisaría Décimo Tercera Urbana, donde se continuaron con los trámites pertinentes al caso.