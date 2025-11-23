La Policía recuperó una motocicleta robada

En el marco de trabajos de
Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de
Policía, durante la madrugada del jueves 20-11-25 efectivos policiales de la
Comisaria Novena Urbana junto a sus pares del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada,
lograron demorar a un hombre presuntamente vinculado a un hecho que se
investiga.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 03:3horas, cuando recorrían inmediaciones del barrio Jardín,
cuando por calle Amapolas visualizaron a dos personas a bordo de una
motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.- y al tratar de ser identificados, los
mismos intentan huir del lugar, por lo que tras un breve seguimiento y una
colaboración en conjunto de los citados efectivos, lograron por calle
Pasionarias, demorar e identificar a uno de los ocupantes del rodado, un hombre
– mayor de edad- y secuestrar el rodado, el cual no supo justificar la
procedencia del mismo, posteriormente y tras las correspondientes
averiguaciones, el mismo resulto hallarse denunciado como sustraído.
El rodado recuperado junto al demorado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.