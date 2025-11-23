domingo, 23 de noviembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada del jueves 20-11-25 efectivos policiales de la Comisaria Novena Urbana junto a sus pares del Comando Patrulla y Patrulla Motorizada, lograron demorar a un hombre presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.

El procedimiento fue realizado cerca de las 03:3horas, cuando recorrían inmediaciones del barrio Jardín, cuando por calle Amapolas visualizaron a dos personas a bordo de una motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.- y al tratar de ser identificados, los mismos intentan huir del lugar, por lo que tras un breve seguimiento y una colaboración en conjunto de los citados efectivos, lograron por calle Pasionarias, demorar e identificar a uno de los ocupantes del rodado, un hombre – mayor de edad- y secuestrar el rodado, el cual no supo justificar la procedencia del mismo, posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el mismo resulto hallarse denunciado como sustraído.

El rodado recuperado junto al demorado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.