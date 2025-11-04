La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la noche de ayer 03-11-25, efectivos policiales de la Comisaría quinta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras ser alertados mediante un llamado telefónico, hallaron y secuestraron una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las
20.00horas, cuando en inmediaciones de calles Virasoro y México de esta ciudad,
se encontraría una motocicleta -marca Honda Wave-, la misma presenta el tambor
violentado, por lo que tras las averiguaciones correspondientes resultó que
dicho rodado registraba pedido de secuestro por sus pares de la Comisaría
cuarta urbana, por hallarse denunciada como sustraída.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal
interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se
prosigue con los trámites del caso.