La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de
las 01.00 horas, toman conocimiento que de frente a un local comercial ubicado
en inmediaciones de Avenida Maipú y Teniente Ibañez, personas de identidad
desconocida habrían sustraído una motocicleta –marca Honda Wave-.
Ante tal circunstancia de forma inmediata, iniciaron un importante
despliegue, lo que posibilitó hallar en inmediaciones de calle Santo domingo
entre Gobernador I. Loza y Fragata Hércules, el rodado que fuera denunciado
como sustraído, el cual se observó a simple vista al rodado, con el tambor de
ignición violentado.
La motocicleta recuperada fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladado a la Comisaría tercera urbana a fin de proseguir con los trámites del caso.