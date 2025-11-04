martes, 4 de noviembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la madrugada de ayer 03-11-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en un eficaz accionar lograron hallar y recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 01.00 horas, toman conocimiento que de frente a un local comercial ubicado en inmediaciones de Avenida Maipú y Teniente Ibañez, personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta –marca Honda Wave-.

Ante tal circunstancia de forma inmediata, iniciaron un importante despliegue, lo que posibilitó hallar en inmediaciones de calle Santo domingo entre Gobernador I. Loza y Fragata Hércules, el rodado que fuera denunciado como sustraído, el cual se observó a simple vista al rodado, con el tambor de ignición violentado.

La motocicleta recuperada fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladado a la Comisaría tercera urbana a fin de proseguir con los trámites del caso.