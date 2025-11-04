martes, 4 de noviembre de 2025

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 03-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco investigativo de un legajo judicial por – supuesto robo-, tras realizar tareas investigativas al respecto, lograron recuperar una motocicleta que fue denunciada como sustraída.

Luego de haber tomado conocimiento del hecho delictivo, los citados efectivos realizaron diversas tareas investigativas, por lo que recorriendo por calle Tacuarí y Pasaje Romero, cerca de las 10:30horas, observaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- con similares características a la denunciada como sustraída y, al intentar proceder a su identificación éste huye del lugar hasta las inmediaciones del barrio La Olla, donde abandona en la vía pública el rodado, siendo secuestrado bajo las formalidades legales.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.