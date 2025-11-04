La Policía recuperó una motocicleta robada

Luego de haber tomado conocimiento del hecho delictivo, los citados
efectivos realizaron diversas tareas investigativas, por lo que recorriendo por
calle Tacuarí y Pasaje Romero, cerca de las 10:30horas, observaron a una
persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- con similares
características a la denunciada como sustraída y, al intentar proceder a su
identificación éste huye del lugar hasta las inmediaciones del barrio La Olla,
donde abandona en la vía pública el rodado, siendo secuestrado bajo las
formalidades legales.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado
a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.