La Policía secuestró 65 aves de corral que eran utilizados para riñas ilegales

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas a raíz de la recepción de una denuncia anónima, en el cual habrían informado sobre un supuesto maltrato animal en un establecimiento rural, donde aparentemente tendrían gallos utilizados para riñas.
Por ello, los mencionados efectivos llevaron adelante diversos trabajos
investigativos y tras diligenciar una orden de allanamiento en el mencionado
establecimiento, ubicado en la 2da Sección Rural, a 20 kilómetros al Oeste por
Ruta Provincial Nº 126, lograron hallar un total de 65 gallos de riña de
diferentes plumajes, además, sogas, alfombras, balanzas de pesaje, frascos de sipromax, cocimax, vermífugo, antimicrobiano y
antipirético, aparentemente relacionados a las competencias deportivas
ilegales.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.