Lavalle: Una camioneta despistó en plena lluvia

En la mañana de este jueves, un conductor oriundo de Lanús, Buenos Aires, despistó con su camioneta particular tras perder el control del vehículo al tomar un espejo de agua sobre la Ruta Provincial N° 27, a la altura del kilómetro 79, entre Lavalle y Cruz de los Milagros.
El hecho ocurrió cerca de las 07:00 cuando Sergio N. , de 54 años, viajaba de norte a sur y, debido a las condiciones climáticas, terminó saliéndose del asfalto. Afortunadamente, no sufrió lesiones, aunque sí se registraron daños materiales en el rodado.
Una comisión de la Policía Rural de Lavalle, junto a personal de la Comisaría de Cruz de los Milagros, acudieron al lugar para auxuliar al hombre . Más tarde, una grúa particular se encargó del retiro del vehículo.
El hecho no pasó a mayores, pero se recuerda a los conductores circular con precaución, especialmente en jornadas de lluvia o neblina.