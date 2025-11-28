Línea 107 fuera de servicio en Corrientes: Ante emergencias llamar al 911

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó que la Línea 107, utilizada para solicitar ambulancias y asistencia médica urgente, se encuentra momentáneamente fuera de funcionamiento en la capital provincial debido a inconvenientes técnicos.
Ante esta situación, la cartera sanitaria pidió a la comunidad utilizar de manera excepcional la Línea 911, número habitualmente destinado a emergencias policiales, pero que por estas horas canalizará también los pedidos de asistencia médica hasta que el servicio del 107 sea restablecido.
Trabajan para restablecer el servicio
Las autoridades explicaron que equipos técnicos ya se encuentran abocados a resolver la falla y garantizar la normalización del servicio “lo antes posible”, dado que el 107 es la línea primaria para la activación del sistema de emergencias médicas en la ciudad.
Mientras tanto, solicitaron a la ciudadanía mantener la calma, actuar con responsabilidad y utilizar el 911 exclusivamente para situaciones reales de emergencia.