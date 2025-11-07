Loma de González: La Policía halló dos animales vacunos que se encontraban extraviados

El procedimiento lo
realizaron, luego de tomar conocimiento alrededor de las 23.00 horas, en
inmediaciones de Ruta Provincial N° 05, a la altura del kilómetro 60
aproximadamente, por parte de un pequeño productor rural, solicitando
colaboración ya que en horas más tempranas mientras controlaba su hacienda,
advirtió que una vaca y un ternero se habían separado del resto del rebaño,
perdiéndolos de vista.
Ante tal
circunstancia, de forma inmediata procedieron a realizar un rastrillaje por la
zona, abarcando sectores de montes y pastizales, logrando tras un arduo trabajo
que se extendió hasta altas horas de la madrugada, hallar estos animales, los
cuales se encontraban en un campo en cercanías de la mencionada ruta.
Tal es así, que,
tras ponerlos a resguardo, y luego de acreditarse la propiedad de los mismos,
se hizo entrega de los animales al legítimo propietario.