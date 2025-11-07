viernes, 7 de noviembre de 2025

Loma de González: La Policía halló dos animales vacunos que se encontraban extraviados

En horas de la madrugada de ayer 06-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Lomas de González, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados por un productor, luego de un intenso rastrillaje lograron hallar, dos animales que habrían sido extraviados.

El procedimiento lo realizaron, luego de tomar conocimiento alrededor de las 23.00 horas, en inmediaciones de Ruta Provincial N° 05, a la altura del kilómetro 60 aproximadamente, por parte de un pequeño productor rural, solicitando colaboración ya que en horas más tempranas mientras controlaba su hacienda, advirtió que una vaca y un ternero se habían separado del resto del rebaño, perdiéndolos de vista.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata procedieron a realizar un rastrillaje por la zona, abarcando sectores de montes y pastizales, logrando tras un arduo trabajo que se extendió hasta altas horas de la madrugada, hallar estos animales, los cuales se encontraban en un campo en cercanías de la mencionada ruta.

Tal es así, que, tras ponerlos a resguardo, y luego de acreditarse la propiedad de los mismos, se hizo entrega de los animales al legítimo propietario.