"Los Stunt" agredieron a tres policías con cascotes y botellas

La banda de motoqueros denominada como "Los Stunt" provocó serios desmanes a la madrugada y agredió, con piedras y botellas, a tres policías que estaban de recorridas sobre una de las avenidas de la capital provincial.
Uno de los efectivos decidió dar persecución a dos de los agresores y ante la resistencia de quienes escapaban los tres terminaron rodando sobre el pavimento al perder el equilibrio sobre las motocicletas que conducían.
Pese a espectacularidad del siniestro ninguno de ellos resultó con heridas graves. En cambio, presentan traumatismos leves y excoriaciones en distintas partes del cuerpo.
Ante el ataque y la resistencia a la autoridad fue demorado un joven de 19 años, uno de los lesionados y señalado como autor directo del ataque cometido a modo de "diversión" y desafío a la ley.
Los hechos se produjeron alrededor de las 3:15 en la avenida Cazadores Correntinos, entre los barrios Santa Teresita y Villa Chiquita.
Tres hombres que integran el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada 2 tenían órdenes de patrullajes de prevención cuando se toparon con una caravana de motociclistas.
No se trataba de los comúnmente denominados "seguidores" de grupos de cumbia, sino de la pandilla "Los Stunt", cuyos miembros se citan semana a semana para realizar carreras clandestinas, piruetas de alto riesgo y otras acciones, siempre sobre sus motocicletas adaptadas a la alta velocidad y modificadas, muchas de ellas con caños de escape libres para causar ruido elevado.
Una buena parte de estos sujetos rodeó a los tres efectivos que iban en motopatrullas y de manera repentina los agredió de forma verbal, pero después arrojó piedras, botellas y otros objetos contundentes.
Aunque estaban superados en número, dos de los policías hicieron frente a los atacantes, mientras un tercer uniformado persiguió a dos de los principales autores del delito.
En un intento por demorar a los dos jóvenes que huían sobre una motocicleta los tres terminaron perdiendo el equilibrio, casi en la esquina con calle Saavedra, hasta caer al pavimento en medio de los chispazos que generaban el contacto de los metales de los vehículos al deslizarse en el piso.
Uno de los agresores se puso de pie en el acto y escapó con el apoyo de otros motociclistas. Sin embargo, el policía del GRIM 2 y un joven identificado como Axel Javier A., de 19 años, quedaron en el lugar, acusando algunas lesiones.
Ante el incidente otros integrantes de "Los Stunt" no cesaron en su acto de agresión y continuaron lanzando piedras hasta que al final escaparon.
Axel A. resultó demorado y la moto que conducía fue secuestrada. En ese momento los efectivos notaron que la motopatrulla estaba dañada y le faltaba la llave de ignición.
"El policía entonces se dio cuenta que la habían sustraído durante el disturbio" y mientras era blanco del lanzamiento de piedras.
A los pocos minutos acudió una ambulancia con personal de la Dirección de Emergencias Sanitarias para asistir al funcionario público y al demorado.
Con posterioridad intervino la comisaría Decimonovena en la que el motorista del GRIM 2 asentó una denuncia penal.
En junio del año pasado "Los Stunt" fueron mencionados como responsables de ocasionar heridas graves en un agente del Servicio Penitenciario, al ser colisionado cuando quedó en medio de una caravana mientras circulaba sobre avenida Maipú a la altura del barrio Santa Margarita.
