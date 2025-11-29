sábado, 29 de noviembre de 2025

Lucha contra el abigeato en Ituzaingó: Secuestraron carne faenada clandestinamente

Ayer 28-11-25, efectivos policiales de la unidad especial de seguridad rural y ecológica de Ituzaingó, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron productos cárnicos y otros elementos que guardarían relación el hecho que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, en relación a una faena de animal vacuno en la zona de Puerto Valle, llevó a los policías, a diligenciar una orden de allanamiento en un inmueble ubicado en Paraje Santa Tecla a unos 1.600 metros del cruce entre Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 120.

En ese marco, hallaron y secuestraron productos cárnicos recientemente faenados y que podrían tratarse del animal que habría sido faenado, además diversos utensilios utilizados en carnicería (como ganchos y una sierra).

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.