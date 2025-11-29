Lucha contra el abigeato en Ituzaingó: Secuestraron carne faenada clandestinamente

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, en relación a una faena de animal vacuno en la zona
de Puerto Valle, llevó a los policías, a diligenciar una orden de allanamiento
en un inmueble ubicado en Paraje Santa Tecla a unos 1.600 metros del cruce
entre Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 120.
En ese marco, hallaron y secuestraron
productos cárnicos recientemente faenados y que podrían tratarse del animal que
habría sido faenado, además diversos utensilios utilizados en carnicería (como
ganchos y una sierra).
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.