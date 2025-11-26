Lucha contra el abigeato en San Roque: Secuestran armas de fuego y otros elementos

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Rural y Ecológica de San Roque, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante tareas investigativas en relación a hechos delictivos registrado por supuesto Abigeato y por el cual en la jornada de hoy 26-11-25 dirigieron dos órdenes de allanamientos, logrando secuestrar elementos de interés para la causa que se investiga.
Los allanamientos, se concretaron, uno en el paraje Buena Vista (Depto. 9
de Julio) oportunidad en que hallaron y secuestraron cortes de carne vacuna,
una escopeta calibre 16, una carabina calibre 22 y un celular; asimismo, sobre
Ruta Provincial N°19 del mismo paraje, secuestraron otra escopeta calibre 16,
todos presuntamente relacionados al ilícito que se investiga.
Lo secuestrado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.