lunes, 10 de noviembre de 2025

Lucha contra el abigeato en Santa Rosa: La Policía secuestró carne faenada clandestinamente

Personal de la Comisaria de Distrito Santa Rosa y de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, gracias a la labor desplegada dentro del contexto de la Prevención del Abigeato y la Seguridad Integral y la Caza Furtiva, diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia, en un procedimiento realizado en las últimas horas, demoraron a dos personas y secuestraron productos cárnicos de un animal vacuno faenado, de dudosa procedencia y trasportado, sin las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia).

El procedimiento, lo llevaron a cabo en circunstancias en que se hallaban realizando sus labores específicas de contralor, donde detuvieron la marcha de un automóvil -marca Renault 12-, el cual tenía como ocupantes a dos hombres mayores de edad, observándose que trasportaba productos cárnicos aparentemente de un animal faenado recientemente.

Es así que, al solicitárseles las documentaciones, el mismo no pudo justificar fehacientemente la propiedad y/o procedencia del animal y además, tras efectuar el control de la carne, no contaban con los sellos sanitarios correspondientes, presumiéndose que habrían sido faenados clandestinamente y, como así también, eran trasportadas en un rodado no habilitado para tal fin, razón por lo cual, las personas fueron demoradas y todas las cosas secuestradas.

Los demorados, juntamente con todo lo secuestrado, fue puesto a disposición del Sr. Fiscal de Investigación en turno, llevándose adelante la investigación del caso.