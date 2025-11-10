Lucha contra el abigeato en Santa Rosa: La Policía secuestró carne faenada clandestinamente

El procedimiento, lo llevaron a cabo en
circunstancias en que se hallaban realizando sus labores específicas de
contralor, donde detuvieron la marcha de un automóvil -marca Renault 12-, el
cual tenía como ocupantes a dos hombres mayores de edad, observándose que
trasportaba productos cárnicos aparentemente de un animal faenado recientemente.
Es así que, al solicitárseles las
documentaciones, el mismo no pudo justificar fehacientemente la propiedad y/o
procedencia del animal y además, tras efectuar el control de la carne, no
contaban con los sellos sanitarios correspondientes, presumiéndose que habrían
sido faenados clandestinamente y, como así también, eran trasportadas en un
rodado no habilitado para tal fin, razón por lo cual, las personas fueron
demoradas y todas las cosas secuestradas.
Los demorados, juntamente con todo lo
secuestrado, fue puesto a disposición del Sr. Fiscal de Investigación en turno,
llevándose adelante la investigación del caso.