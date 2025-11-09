Mocoretá: Realizaba maniobras peligrosas en un camión y fue demorado por la Policía

En horas de la madrugada de hoy 09-11-25, aproximadamente a las 00:30 horas, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Vial de Mocoretá, momentos en que se encontraban realizando operativos de contralor vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Nacional N° 14 en el acceso a esta Provincia, divisan a un camión -marca Scania- realizando maniobras peligrosas poniendo su vida en riesgo y la de terceros, además haciendo caso omiso ala señales dispuestas en el control policial.
Por tal motivo, los mencionados policías dieron
inicio a una pequeña persecución con la colaboración de efectivos de
Gendarmería Nacional, donde metros más adelante a la altura del kilómetro 375,
lograron interceptarlo, procediendo a la identificación de un hombre mayor de
edad, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que se
procedió a su demora y secuestro preventivo de dicho rodado.
Al respecto, el demorado junto al rodado fue
puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno y trasladados hasta la
Comisaría Segunda de Mocoretá, donde se continúan con las diligencias de rigor.