Operativos de identificación de personas: Hay cinco demorados

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en la madrugada de hoy 26-11-2-54, efectivos Policiales del Dpto. Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizaron en forma conjunta operativos de Control de vehículos e identificación de personas, en jurisdicción de la Comisaría décimo sexta urbana capital, con la valiosa colaboración de Personal del Comando de Patrullas; División Patrulla Motorizada; G.R.I.M 2, 4 y 5, de grupos especiales, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción de las citada Comisaria.
Los
operativos, se realizaron en el horario de 03.00 a 05.00 horas, y arrojaron como
resultado la demora de 5 personas
para averiguación de sus antecedentes.
Los demorados y los rodados secuestrados fueron trasladados a la citada Comisaria donde se prosiguen con las diligencias respectivas.