Pago de los Deseos: La Policía puso en marcha un operativo de seguridad por la Fiesta Provincial del lechón artesanal

El operativo tendrá como objetivo
principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la
prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos
y materiales, se efectuarán recorridas preventivas, controles de motocicletas y
vehículos, y se reforzará la presencia policial en los lugares de concentración
y vías de acceso, a fin de preservar la tranquilidad a los asistentes,
familiares y público en general.
Asimismo, se establecerá un
corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el
operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros
asistenciales.
Por tal motivo, se solicita la
colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a
quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en
cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin
de mantener el orden y la seguridad pública.