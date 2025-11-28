viernes, 28 de noviembre de 2025

Pago de los Deseos: La Policía puso en marcha un operativo de seguridad por la Fiesta Provincial del lechón artesanal

La Policía de Corrientes llevará a cabo un importante despliegue de seguridad y prevención, a partir del viernes 28-11-25 y hasta el sábado 29-11-25, debido a la “8° edición Fiesta Provincial del lechón artesanal, Pago de los deseos 2025”, a desarrollarse en la Cancha del club Unión Ruta Provincial N°13 km 23 Pago de los deseos– Corrientes, con el propósito de garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes, espectadores y organizadores.

El operativo tendrá como objetivo principal garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante la distribución estratégica de recursos humanos y materiales, se efectuarán recorridas preventivas, controles de motocicletas y vehículos, y se reforzará la presencia policial en los lugares de concentración y vías de acceso, a fin de preservar la tranquilidad a los asistentes, familiares y público en general.

Asimismo, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita la colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.