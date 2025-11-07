Palmar Grande: Demoran a un joven que transportaba carne faenada clandestinamente

En la jornada de ayer 06-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Palmar Grande y de la división G.T.O con asiento en San Luis del Palmar, en momentos en que realizaban operativos de control de vehículos e identificación de personas, secuestraron productos cárnicos de animal bovino, faenado y trasportado sin las documentaciones correspondientes y las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia) y por lo cual demoraron a un joven mayor de edad.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los
mencionados policías, cuando encontrándose realizando operativos de contralor,
detuvieron la marcha de una camioneta -marca Ford modelo ecosport-, conducido
por un joven de 20 años de edad quien trasportaba, una bolsa conteniendo
productos cárnicos de animal bobino y los cuales, habrían sido faenados y eran
trasportados, sin las medidas sanitarias exigidas para el caso.
Al respecto, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, efectuándose el secuestro de la carne y la demora de esta persona, prosiguiéndose con las diligencias y trámites pertinentes.