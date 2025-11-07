viernes, 7 de noviembre de 2025

Paraje Laurel: Tras allanamiento secuestran armas, cueros y carne vacuna, hay un demorado

En el marco de labores de una investigación, personal de la Policía Rural y Ecológica de San Roque, con la valiosa colaboración de efectivos de la Comisaría de Colonia Pando y de la Policía Rural de Saladas, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el Paraje Laurel, sobre Ruta Nº 19.

El procedimiento lo realizaron tras diversos trabajos de investigación, lo que posibilito en la jornada de ayer 06-11-25, diligenciar una orden de allanamiento en la vivienda antes mencionada, donde hallaron y secuestraron restos de carne vacuna, un cuero completo, armas blancas -cuchillos, un serrucho de carnicero-, una balanza de resorte y tres armas largas, asimismo se procedió a la demora de un hombre mayor de edad -alias Quiquila-, quien aparentemente junto a los elementos secuestrados estaría relacionado al hecho delictivo que se investiga.

Al respecto el demorado junto a todo lo secuestrado en la oportunidad fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladados hasta la correspondiente dependencia policial donde se llevan a delante las diligencias de rigor.