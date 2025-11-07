Paraje Laurel: Tras allanamiento secuestran armas, cueros y carne vacuna, hay un demorado

El procedimiento lo
realizaron tras diversos trabajos de investigación, lo que posibilito en la
jornada de ayer 06-11-25, diligenciar una orden de allanamiento en la vivienda
antes mencionada, donde hallaron y secuestraron restos de carne vacuna, un
cuero completo, armas blancas -cuchillos, un serrucho de carnicero-, una
balanza de resorte y tres armas largas, asimismo se procedió a la demora de un
hombre mayor de edad -alias Quiquila-, quien aparentemente junto a los
elementos secuestrados estaría relacionado al hecho delictivo que se investiga.
Al respecto el demorado junto a todo lo secuestrado en la oportunidad fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladados hasta la correspondiente dependencia policial donde se llevan a delante las diligencias de rigor.