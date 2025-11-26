Paso de la Patria: La Policía localizó una moto que tenia dos pedidos de secuestro

Se secuestró una motocicleta marca Honda Wave 110 cc, dominio 535ILY, con pedido de secuestro por robo calificado.
Los pedidos resultaron sobre el dominio y sobre el motor por causas diferentes, delito de robo en la ciudad capital, una del año 2013 y la otra 2019.
El conductor, un ciudadano masculino, no aportó documentaciones y expresó que la moto no era suya.
Se inició Legajo de Investigación Fiscal, LIF 200795 / 2025, AVERIGUACION DE DELITO, para determinar la procedencia del rodado y la identidad del conductor.