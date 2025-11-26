miércoles, 26 de noviembre de 2025

Paso de la Patria: La Policía localizó una moto que tenia dos pedidos de secuestro

En la fecha 20 de noviembre de 2025, siendo las 22:30 horas, el personal policial de la Comisaría Paso de la Patria y el Grupo Táctico Operativo (GTO) realizaron un operativo de control vehicular e identificación de personas en el Anfiteatro Vinim Palma.

Se secuestró una motocicleta marca Honda Wave 110 cc, dominio 535ILY, con pedido de secuestro por robo calificado.

Los pedidos resultaron sobre el dominio y sobre el motor por causas diferentes, delito de robo en la ciudad capital, una del año 2013 y la otra 2019.

El conductor, un ciudadano masculino, no aportó documentaciones y expresó que la moto no era suya.

Se inició Legajo de Investigación Fiscal, LIF 200795 / 2025, AVERIGUACION DE DELITO, para determinar la procedencia del rodado y la identidad del conductor.